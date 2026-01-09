«Затевается битва за Донбасс»: военэксперт о продвижении ВС РФ Военэксперт Дандыкин: ВСУ не хватает сил для купирования частей ВС РФ

ВСУ не хватает сил для купирования частей ВС РФ, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, затевается битва за освобождение Донбасса, и уже этой зимой ожидаются приятные вести с фронта.

Я думаю, что затевается битва за освобождение Донбасса как такового, полностью. Возможностей у ВСУ для купирования просто не хватит. Я думаю, что уже этой зимой нас ожидают приятные вести с фронта, — высказался Дандыкин.

Он отметил, что ВСУ перебросили все свои силы на Купянское направление, где сейчас идут ожесточенные бои. На остальные направления, добавил военэксперт, сил просто не хватает.

ВСУ все возможные и невозможные силы кинули на Купянское направление, где сейчас идут жесточайшие бои. Это для них принципиально важно. На остальные направления, в том числе на Константиновку, не хватает сил. Константиновка — это важнейший узел Славяно-Краматорской агломерации, поэтому с ее освобождением у нас появляются большие перспективы по продвижению вперед, — заключил Дандыкин.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что на Константиновском и Красноармейском направлениях в Донецкой Народной Республике ключевое противостояние переместилось в воздушное пространство. По его словам, стратегической целью российских сил является нарушение логистических цепочек противника.