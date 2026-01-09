«Затевается битва за Донбасс»: военэксперт о продвижении ВС РФ

ВСУ не хватает сил для купирования частей ВС РФ, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, затевается битва за освобождение Донбасса, и уже этой зимой ожидаются приятные вести с фронта.
Я думаю, что затевается битва за освобождение Донбасса как такового, полностью. Возможностей у ВСУ для купирования просто не хватит. Я думаю, что уже этой зимой нас ожидают приятные вести с фронта, — высказался Дандыкин.
Он отметил, что ВСУ перебросили все свои силы на Купянское направление, где сейчас идут ожесточенные бои. На остальные направления, добавил военэксперт, сил просто не хватает.
ВСУ все возможные и невозможные силы кинули на Купянское направление, где сейчас идут жесточайшие бои. Это для них принципиально важно. На остальные направления, в том числе на Константиновку, не хватает сил. Константиновка — это важнейший узел Славяно-Краматорской агломерации, поэтому с ее освобождением у нас появляются большие перспективы по продвижению вперед, — заключил Дандыкин.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что на Константиновском и Красноармейском направлениях в Донецкой Народной Республике ключевое противостояние переместилось в воздушное пространство. По его словам, стратегической целью российских сил является нарушение логистических цепочек противника.