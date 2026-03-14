В Роспатенте ответили, могут ли артисты использовать иностранные псевдонимы

Роспатент: артисты могут продолжать использовать иностранные псевдонимы

Артисты смогут продолжить использовать псевдонимы на иностранном языке, официально их регистрируя, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспатента. Отмечается, что на товарные знаки ограничения на использование иных алфавитов не распространяется.

Ограничения Федерального закона № 168-ФЗ к товарным знакам и фирменным наименованиям не относятся, то есть если псевдоним зарегистрирован как товарный знак — можно писать название на иностранном языке. Регистрация товарных знаков, фирменных наименований и знаков обслуживания на иностранных языках или буквами иных алфавитов, чем кириллический, не запрещена, — заявили в пресс-службе Роспатента.

Ранее юрист Владимир Тарасов заявил, что артисты далеко не всегда обязаны переводить свои псевдонимы или названия групп на русский язык. При этом он напомнил, что, согласно новому закону об использовании иностранных слов в рекламе, все английские публичные наименования должны быть переведены на русский.

До этого продюсер Игорь Матвиенко заявил, что в названии группы «Иванушки International» можно зачеркнуть слово International. По его словам, переименование группы может произойти на фоне общественной дискуссии об использовании англицизмов.

