09 марта 2026 в 21:47

Продюсер «Иванушек International» допустил переименование группы

Игорь Матвиенко Игорь Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В названии группы «Иванушки International» можно зачеркнуть слово International, заявил ТАСС продюсер коллектива Игорь Матвиенко. По его словам, переименование группы может произойти на фоне общественной дискуссии об использовании англицизмов.

Вот так будут теперь называться и писаться: группа «Иванушки», а слово International — зачеркнуто. Официально прошу не называть меня «продюсер» — я теперь художественный руководитель, — сказал он.

Также Матвиенко высказался и о засилии иностранных слов в названиях. Он заявил, что англицизмы надоели, и призвал ввести дополнительный налог для тех, кто хочет сохранить английские названия.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что российские артисты не должны брать иностранные псевдонимы. По его словам, «это варварство», которое должно иметь последствия.

До этого гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина сообщила, что российским артистам могут запретить использовать иноязычные псевдонимы, если они не зарегистрированы в Роспатенте. По ее словам, под ограничения могут подпасть мерч, билеты и сайты с англоязычным именем исполнителя.

