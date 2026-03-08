Зимняя Олимпиада — 2026
Старый дачный прием: два раствора против всех болезней и вредителей

Ранняя обработка сада — весенний «щит» от инфекций и насекомых Ранняя обработка сада — весенний «щит» от инфекций и насекомых Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ранняя обработка сада — это самое важное, что вы можете сделать для урожая. Пока почки не раскрылись, а вредители не проснулись, у вас есть узкое окно в 1–2 недели, чтобы накрыть деревья и кустарники двойным щитом. Пропустите момент — и придется догонять проблемы весь сезон.

Что и как применять:

  • бордоская жидкость (медный купорос + гашеная известь, 3% раствор) — опрыскивают все дерево: ствол, ветви, развилки. Обработку проводят до набухания почек, при температуре не ниже +4 °C. Защищает от парши, монилиоза, пятнистостей и других грибковых инфекций на весь стартовый период сезона;

  • инсектицид на основе вазелинового (минерального) масла (препараты типа «масляная эмульсия», 5–7% раствор) — наносят методом опрыскивания по всем побегам. Масляная пленка физически перекрывает доступ кислорода к яйцам и личинкам тли, щитовок, медяницы, клещей — без химии в привычном смысле. Работает только по спящему дереву, до распускания почек.

Народные и альтернативные методы:

  • побелка штамбов известковым раствором с медным купоросом — барьер от зимующих вредителей и солнечных ожогов;

  • ловчие пояса из мешковины или специальной липкой ленты на стволы — задерживают ползущих насекомых;

  • опрыскивание настоем табачной пыли или зольным раствором (1 кг золы на 10 л воды) — дополнительная профилактика тли и листогрызущих.

Ранняя обработка сада работает именно потому, что бьет по вредителям и спорам грибков до их активизации. Два часа работы в марте — это десятки часов сэкономленного труда летом.

Ранее мы рассказывали, что из овощей и цветов нужно посадить на рассаду в марте.

