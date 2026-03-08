Зимняя Олимпиада — 2026
Трамп «из вежливости» встретился с лидером венесуэльской оппозиции

Bloomberg: Трамп из вежливости встретился с Мачадо

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент США Дональд Трамп провел закрытую встречу с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Как уточняет агентство, республиканец согласился на эту встречу исключительно из вежливости.

Как сказано в материале, разговор продлился два часа, в рамках беседы обсуждалось запланированное возвращение политика в Венесуэлу. В статье говорится, что Трамп сохраняет уважение к Мачадо, но отдает предпочтение ее сопернице Делси Родригес.

Ранее Трамп признался, что Соединенные Штаты не волнует становление демократии в Иране. Глава государства выразил надежду, что ему удастся договориться с Тегераном по схеме Каракаса и «все будет работать так же, как в Венесуэле».

Тем временем США официально признали действующее правительство Венесуэлы. По словам Трампа, юридическое признание со стороны Вашингтона было формализовано на этой неделе. При этом США на протяжении нескольких лет не признавали легитимность президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Во время своего первого президентского срока Трамп представлял главу венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласив его «настоящим и легитимным президентом Венесуэлы».

