08 марта 2026 в 08:37

В МИД предположили, готова ли Европа разругаться с Трампом

Мирошник: Европа не станет ссориться с Трампом из-за зависимости от США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
Европа вряд ли станет ссориться с американским президентом Дональдом Трампом, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, которые приводит ТАСС, регион осознает зависимость от США. Европе еще как минимум несколько лет будут нужны поставки американского оружия.

Европа, как мы видим в риторике и Великобритании, и Франции, и Германии, не очень-то сильно позволяет себе высказываться в сторону Дональда Трампа. Они не хотят расстроить американцев. Они понимают свою зависимость, они понимают свои слабые места, — констатировал Мирошник.

Он не исключил, что Европа спровоцирует президента Украины Владимира Зеленского на «очередную истерику». Однако сами страны сохранят свои позиции и будут показывать, что «очень корректно и внимательно» относятся к США.

Мирошник также предположил, что Европа не знает, «куда ей бежать» после того, как США прекратили поставки вооружения Украине. По его словам, Зеленский тем временем продолжает истерить, лишь усугубляя ситуацию.

