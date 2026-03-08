Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 10:13

Уиткофф рассказал об одной просьбе США к России

Уиткофф попросил Россию не передавать разведданные Ирану

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Вашингтон обращался к Москве с просьбой не передавать Ирану разведданные, которые могут навредить американским войскам, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По его словам, которые приводит агентство CGTN, он надеется, что был услышан.

Я передал России послание не передавать Ирану разведывательную информацию, которая позволит ему атаковать американские силы в регионе, — сказал Уиткофф.

Ранее сообщалось, что Китай, предположительно, готовится оказывать помощь Ирану в противостоянии с США. Западные СМИ писали, что Пекин может предоставить финансовую помощь, запасные части и компоненты для ракет. Отмечалось, что Китай все это время предпочитал держаться подальше от военных действий. При этом о возможной помощи КНР стало известно из разведданных США.

До этого сообщалось, что Иран располагает информацией о месте, где премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседания. Как заявил генерал-майор Корпуса стражей Исламской революции, советник погибшего верховного лидера Яхья Рахим Сафави, разведка имеет информацию об израильских и американских целях.

Россия
Стив Уиткофф
Иран
разведданные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответил, оспорит ли блогерша дело за рекламу на YouTube
На Западе увидели истинное отношение США к народу Ирана
Магнитные бури сегодня, 8 марта: что завтра, гипертония, раздражительность
Ситуация в Дубае 8 марта: рейсы в Россию, ограничения на вылет, удары Ирана
Названы регионы, где температура опустится до -33 градусов
Наступление ВС РФ на Запорожье 8 марта: успехи и проблемы, сводка сегодня
Иран объявил об ударе по американскому военному лагерю Аль-Удайри в Кувейте
Названы самые популярные направления для отдыха весной
«Стеклянные глаза»: врач о вернувшихся из плена ВСУ российских бойцах
Стали известны все детали гигантских хищений на «зубах дракона»
ВС США назвали иранский корабль «законной целью»
Русская литература получила популярность в одной европейской стране
Наступление ВС РФ на Харьков 8 марта: труп жены генерала, успехи у Купянска
В Иране единогласно определились с новым лидером
Холлоуэй не смог стать «самым опасным ублюдком» ММА
«Не стыдно?»: во Франции отругали Зеленского из-за скандала в Венгрии
Один из самых известных детоубийц скончался после зверского нападения
Россиянин пострадал от атаки дрона ВСУ
Леди Гага выходит замуж
Режиссер «Слова пацана» удивился хейту в соцсетях
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.