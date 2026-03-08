Уиткофф рассказал об одной просьбе США к России Уиткофф попросил Россию не передавать разведданные Ирану

Вашингтон обращался к Москве с просьбой не передавать Ирану разведданные, которые могут навредить американским войскам, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По его словам, которые приводит агентство CGTN, он надеется, что был услышан.

Я передал России послание не передавать Ирану разведывательную информацию, которая позволит ему атаковать американские силы в регионе, — сказал Уиткофф.

Ранее сообщалось, что Китай, предположительно, готовится оказывать помощь Ирану в противостоянии с США. Западные СМИ писали, что Пекин может предоставить финансовую помощь, запасные части и компоненты для ракет. Отмечалось, что Китай все это время предпочитал держаться подальше от военных действий. При этом о возможной помощи КНР стало известно из разведданных США.

До этого сообщалось, что Иран располагает информацией о месте, где премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседания. Как заявил генерал-майор Корпуса стражей Исламской революции, советник погибшего верховного лидера Яхья Рахим Сафави, разведка имеет информацию об израильских и американских целях.