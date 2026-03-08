«Глупый шаг»: Фицо раскритиковал Зеленского за прекращение транзита нефти

Прекращение транзита нефти через Украину было глупым шагом со стороны президента Владимира Зеленского, заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Политик подчеркнул, что остановка поставок дизельного топлива и аварийного электричества на Украину стала логическим ответом на остановки поставок с другой стороны.

Наше решение остановить поставки дизтоплива и аварийного электричества на Украину и венгерское решение блокировать военный кредит для Украины являются лишь логическим следствием глупого шага [Зеленского] остановить поставки нефти в Словакию и Венгрию, — сказал Фицо.

Он признал, что Словакии жизненно необходимы поставки нефти через Украину, однако Зеленский не собирается возобновлять их. По его словам, для Братиславы это означает огромные потери как на цене сырья, так и на транспортных сборах.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук рассказал, что Киев, манипулируя ситуацией с нефтепроводом «Дружба», фактически поставил ультиматум Будапешту, и до конца конфликта Венгрия не увидит российской нефти. Он назвал политику Зеленского экономическим шантажом.