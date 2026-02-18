Зимняя Олимпиада — 2026
Словакия пригрозила Украине прекращением поставок электричества

Фицо: Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Словакия может остановить подачу электроэнергии на Украину в условиях прекращения поставок нефти по нефтепроводу «Дружба», заявил премьер-министр европейской страны Роберт Фицо на пресс-конференции, выступление транслировало местное новостное агентство TASR. Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому. По словам Фицо, если для Киева сотрудничество с Братиславой не имеет никакой ценности, его можно прекратить.

Если Зеленскому кажется, что это не имеет никакой ценности, что это ему не нужно, то мы можем принять решение и отказаться от сотрудничества в области поставок электроэнергии, — заявил премьер-министр.

Ранее глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек предложил Словакии попробовать перейти на поставки альтернативной нефти по чешскому участку трубопровода «Дружба». Речь идет о небольшом объеме нефти. Гавличек отметил, что если нужно обеспечить крупные поставки этого вида сырья по чешскому участку «Дружбы», его мощности необходимо будет значительно расширить.

