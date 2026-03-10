Пентагон показал карту первых 10 дней ударов по Ирану США за 10 дней операции ударили по центральной, южной и западной частям Ирана

Министерство обороны США представило карту и хронологию первых десяти дней военной операции «Эпическая ярость» против Ирана. Согласно опубликованным в соцсети X данным, основные удары пришлись по центральным, южным и западным районам страны, где сосредоточены системы противовоздушной обороны.

Операция началась утром 28 февраля с ударов по Тегерану, Исфахану и другим городам. На карте отмечены районы интенсивных бомбардировок. Целями стали позиции ПВО, военные базы и объекты инфраструктуры.

В ответ Иран нанес удары по американским базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, Ираке и ОАЭ. В первый же день операции погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сохраняет уверенность в успешном и быстром завершении военной кампании против Ирана. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что все поставленные задачи будут достигнуты в кратчайшие сроки. В данный момент «побед недостаточно», Белый дом намерен продолжать боевые действия до полного разгрома противника.

Ранее сообщалось, что Москва осудила кризис на Ближнем Востоке. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его саудовский коллега Фейсал бен Фархан Аль Сауд сошлись во мнении, что нынешняя вспышка насилия стала следствием неспровоцированной американо-израильской агрессии.