Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 01:00

«Будет неповадно»: в СФ раскрыли, как предотвратить третью мировую войну

Сенатор Джабаров: жесткий ответ на провокации Запада предотвратит третью мировую

ВС Ирана ВС Ирана Фото: Irgc Official Webiste/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Мир находится в опасной близости от начала третьей мировой войны, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью NEWS.ru. По словам политика, предотвратить масштабный конфликт может жесткий ответ на провокации Запада: он не приведет к глобальной катастрофе, а остудит «горячие головы».

Здесь главное — не делать резких шагов. Хотя я не исключаю, что иногда надо показать силу — провести показательные учения, испытания, — заявил Джабаров.

В качестве примера эффективной демонстрации силы парламентарий привел недавний удар Ирана по британской базе на Кипре. По его словам, НАТО «спокойно пропустило» этот инцидент.

Я думаю, однажды они получат по рукам, и на этом все закончится. Им будет неповадно, — заключил Джабаров.

Ранее администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сообщила конгрессменам, что Вашингтон наносил удары по иранскому городу Менаб. Именно там располагалась школа для девочек, в результате ударов по которой погибли более 170 человек.

Иран
США
третья мировая война
Совет Федерации
Кипр
Запад
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росстандарт впервые разработал ГОСТ на один экзотический продукт
Три крупных аэропорта в России закрылись
НАТО трещит по швам — первой лопнула Чехия: кто следующий
Путин сменил первого замглавы МВД России
Биометрическую оплату проезда ввели на всех станциях метро Петербурга
США во время операции против Ирана потеряли самолет
Минобороны сообщило о массовой атаке дронов на регионы
«В изоляции»: политолог высказался о разрыве Молдавией соглашений с СНГ
«Это не конец». Познер, Донцова, Шура победили рак — Лерчек тоже справится?
В США резко повысился интерес к российской выпечке и сладостям
Аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск рейсов
В Турции прояснили ситуацию с использованием С-400 при перехвате ракет
НАТО пообещало жесткий ответ помощникам Ирана
В США заявили, что военные действия в Иране нанесли удар по медицине мира
Почему ушла от Абдулова, роман с Серовым, приемные дети: как живет Алферова
Пожар на нефтебазе в Тихорецке продолжает расти
Иран дал ответ по поводу закрытия Ормузского пролива
Президент Чехии поставил точку в вопросе российских энергоресурсов
Суд в Швейцарии отклонил жалобу «Газпрома»
Цены на заправках США и ЕС бьют рекорды: как мир платит за войну в Иране
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.