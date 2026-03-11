«Будет неповадно»: в СФ раскрыли, как предотвратить третью мировую войну Сенатор Джабаров: жесткий ответ на провокации Запада предотвратит третью мировую

Мир находится в опасной близости от начала третьей мировой войны, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью NEWS.ru. По словам политика, предотвратить масштабный конфликт может жесткий ответ на провокации Запада: он не приведет к глобальной катастрофе, а остудит «горячие головы».

Здесь главное — не делать резких шагов. Хотя я не исключаю, что иногда надо показать силу — провести показательные учения, испытания, — заявил Джабаров.

В качестве примера эффективной демонстрации силы парламентарий привел недавний удар Ирана по британской базе на Кипре. По его словам, НАТО «спокойно пропустило» этот инцидент.

Я думаю, однажды они получат по рукам, и на этом все закончится. Им будет неповадно, — заключил Джабаров.

Ранее администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сообщила конгрессменам, что Вашингтон наносил удары по иранскому городу Менаб. Именно там располагалась школа для девочек, в результате ударов по которой погибли более 170 человек.