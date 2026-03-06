США признались в бесчеловечном ударе рядом с иранской школой в Минабе

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сообщила конгрессменам, что Вашингтон наносил удары по району в иранском Минабе, передает NBC News со ссылкой на источники среди чиновников. Известно, что там располагалась школа для девочек — в результате атак погибли 170 человек, в том числе дети.

Представители администрации Трампа заявили законодателям на закрытых брифингах на этой неделе, что Соединенные Штаты наносили удары по району в Иране, где была атакована школа и погибли десятки детей, — заявили в издании.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что Иран атаковал военные цели Израиля и США в качестве удара возмездия за школу в Минабе. Военные поразили базы в Персидском заливе и в Тель-Авививе. КСИР применил сверхтяжелые баллистические ракеты средней дальности Khorramshahr-4 с боеголовкой массой 1,5 тонны.

До этого посол Ирана в России Казем Джалали рассказал, что Тегеран намерен добиваться международного трибунала над США и Израилем. Иран планирует наказать виновных в гибели мирных жителей Исламской республики.