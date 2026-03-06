Раскрыто, какими ракетами Иран громил Израиль

В ходе 22-й волны атак на Израиль Иран применил сверхтяжелые баллистические ракеты средней дальности Khorramshahr-4 с боеголовкой массой 1,5 тонны, сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Также были использованы гиперзвуковые ракеты Fattah.

22-я волна операции «Правдивое обещание — 4» началась с массированного запуска ракет Khorramshahr-4, Kheibar и Fattah в центр оккупированных территорий, — сказано в сообщении.

Тем временем Вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по трем районам в иранской провинции Исфахан. В результате атак повреждены жилые дома и автомобили, есть раненые среди мирных жителей.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану понадобится 10 лет, чтобы восстановиться после ударов США и Израиля. По его словам, страна почти уничтожена. Ранее политик отметил, что Соединенные Штаты более настроены на продолжение боевых действий, чем Иран. Трамп указал, что теперь Вашингтон не готов к заключению сделки, Иран «немного опоздал». США и Израиль начали наносить удары по административным и военным объектам Ирана 28 февраля.