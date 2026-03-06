Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 13:17

Раскрыто, какими ракетами Иран громил Израиль

Иран применил против Израиля ракеты Khorramshahr-4 и Fattah

Khorramshahr-4 Khorramshahr-4 Фото: Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В ходе 22-й волны атак на Израиль Иран применил сверхтяжелые баллистические ракеты средней дальности Khorramshahr-4 с боеголовкой массой 1,5 тонны, сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Также были использованы гиперзвуковые ракеты Fattah.

22-я волна операции «Правдивое обещание — 4» началась с массированного запуска ракет Khorramshahr-4, Kheibar и Fattah в центр оккупированных территорий, — сказано в сообщении.

Тем временем Вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по трем районам в иранской провинции Исфахан. В результате атак повреждены жилые дома и автомобили, есть раненые среди мирных жителей.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану понадобится 10 лет, чтобы восстановиться после ударов США и Израиля. По его словам, страна почти уничтожена. Ранее политик отметил, что Соединенные Штаты более настроены на продолжение боевых действий, чем Иран. Трамп указал, что теперь Вашингтон не готов к заключению сделки, Иран «немного опоздал». США и Израиль начали наносить удары по административным и военным объектам Ирана 28 февраля.

Иран
Ирак
Ближний Восток
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ничего, кроме победы»: посол Ирана в России дал одно обещание
Зоозащитница рассказала о рисках самовыгула
В MAX рассказали, как поздравить женщин в мессенджере
Продюсер перечислил самых востребованных на частных мероприятиях артистов
Дипломатам из Грузии ограничили въезд в Евросоюз
Семилетний мальчик провалился под лед и утонул в Астраханской области
В Москве ожидаются опасные подтопления из-за теплой погоды
Налет на Крым, БПЛА с шариками, F-16 на границе: как ВСУ атакуют РФ 6 марта
«Сложно»: Муцениеце объяснила, почему сменила фамилию
России грозит фруктовый кризис
Европу призвали снять антироссийские санкции из-за войны в Иране
Нижегородский проект для ветеранов «СВОе дело» заинтересовал Путина
«Говорила мне мама»: Костомаров о спортивных тренировках
Россиянин «оплатил» себе крупный срок в колонии переводом денег ВСУ
Туриста преследовали трансженщины с кирпичом за неуплату интим-услуг
Бастрыкин велел отчитаться о смерти пациента скорой в Моздоке
Стало известно, сколько россиян не смогут провести день без гаджетов
Россиянин изнасиловал девочку и отправился в тюрьму до 2046 года
Жительницу Забайкалья оштрафовали за оскорбление медиков в чате
В ДТП на «Сибири» погиб трехмесячный ребенок
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.