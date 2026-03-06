Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 14:53

Иран поразил танкер под флагом США

Иран ударил по нефтяному танкеру под флагом США у берегов Кувейта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Иранские силы атаковали американский нефтяной танкер у берегов Кувейта, заявил представитель центрального штаба ВС Исламской Республики «Хатам-аль-Анбия». По его словам, которые приводит телеканал SNN, на судне возникло возгорание. Информация о жертвах не поступала.

Нефтяной танкер под флагом США был поражен вблизи границ Кувейта, он горит, — сказано в сообщении.

Ранее политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов допустил, что США смогут повлиять на выборы нового верховного лидера Ирана в случае военной победы над ближневосточным государством. Он отметил, что процедуру избрания никто не пересматривал и не отменял.

До этого посол исламской республики в России Казем Джалали выразил мнение, что иранский народ никогда не сдается и будет дальше сопротивляться американо-израильской агрессии. Дипломат подчеркнул, что Тегеран не намерен подчиняться чьим-либо требованиям. По словам посла, если бы Иран сдался, то под угрозой оказались бы вся его культура и прошлое.

США
танкеры
Кувейт
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Раскрыто, можно ли ориентироваться на фитнес-часы при подсчете калорий
В Якутии приняли меры после гибели местного жителя от стаи собак
Экс-главу компании «Регион» и гендиректора «Толстого» заподозрили в хищении
ФАС возбудила дело против блогера из-за рекламы на YouTube
Офтальмолог рассказала о признаках развития глаукомы
В Краснодаре закрыли небо
На Украине возбудили дело после «похищения» инкассаторов Ощадбанка
Увеличилось число пострадавших в ОАЭ из-за ракетных обстрелов
Раскрыты подробности о забитом до смерти 18-летнем россиянине
США предрекли поражение в войне с главным противником из-за Ирана
Водителя вырезали из кабины после серьезного ДТП на КАД Петербурга
Генетик рассказал о причинах варикозной болезни
Россиянам рассказали, ждать ли дефицита томатов из-за войны в Иране
Экс-нардеп ответил, как переброс дроноводов ВСУ в Иран подкосил Украину
Дочь Ефремова назвала одно преимущество Хабенского перед Богомоловым
«Радиостанция Судного дня» вновь передала загадочное сообщение
«Форум в большом городе» собрал 16,5 миллиона зрителей
Политолог предположил, почему Трамп исключил Карлсона из своего движения
Flo Rida решил не лететь в Россию из-за обострения на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.