Иран поразил танкер под флагом США Иран ударил по нефтяному танкеру под флагом США у берегов Кувейта

Иранские силы атаковали американский нефтяной танкер у берегов Кувейта, заявил представитель центрального штаба ВС Исламской Республики «Хатам-аль-Анбия». По его словам, которые приводит телеканал SNN, на судне возникло возгорание. Информация о жертвах не поступала.

Нефтяной танкер под флагом США был поражен вблизи границ Кувейта, он горит, — сказано в сообщении.

Ранее политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов допустил, что США смогут повлиять на выборы нового верховного лидера Ирана в случае военной победы над ближневосточным государством. Он отметил, что процедуру избрания никто не пересматривал и не отменял.

До этого посол исламской республики в России Казем Джалали выразил мнение, что иранский народ никогда не сдается и будет дальше сопротивляться американо-израильской агрессии. Дипломат подчеркнул, что Тегеран не намерен подчиняться чьим-либо требованиям. По словам посла, если бы Иран сдался, то под угрозой оказались бы вся его культура и прошлое.