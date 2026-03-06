Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 16:59

Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана

Трамп: Иран должен безоговорочно капитулировать

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
США не примут никаких договоренностей, кроме полной безоговорочной капитуляции Ирана, заявил президент Дональд Трамп в TruthSocial. По его словам, Вашингтон готов оказать содействие в выборах «приемлемого лидера».

Не будет никакой сделки с Ираном, кроме безусловной капитуляции! После этого, и после выбора великого и приемлемого лидера (ов) [в Иране], мы, и наши замечательные и очень смелые союзники и партнеры, будем неустанно работать, чтобы отвести Иран от края разрушения, сделав его экономически лучше, крупнее и сильнее, чем когда-либо прежде, — написал республиканец.

Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что кризис вокруг Ирана еще может быть урегулирован дипломатическим путем, однако капитуляция Тегерана исключена. По его словам, Иран всегда был готов к ведению переговоров. Он отметил, что иранский народ не собирается сдаваться, несмотря на агрессию США и Израиля.

До этого представитель Минобороны Ирана генерал Реза Талайиник выразил мнение, что США и Израиль могут прекратить боевые действия уже в ближайшие дни. По его словам, нападая на Исламскую Республику, противники не ожидали столь мощной ответной реакции.

