Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 16:17

«Были готовы»: посол сделал заявление по поводу капитуляции Ирана

Посол Джалали заявил, что капитуляция Ирана исключена

Казем Джалали Казем Джалали Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кризис вокруг Ирана еще может быть урегулирован дипломатическим путем, однако капитуляция Тегерана исключена, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали в эфире «Вестей». По его словам, Иран всегда был готов к ведению переговоров.

Возможен дипломатический выход, Иран никогда не покидал переговоры. Мы всегда вели переговоры и были готовы. Но есть определенные условия. Мы не сдаемся, пусть они не думают, что они поставят перед нами выбор, чтобы сдаться. Они не могут заставить нас сдаться путем войны, — сказал дипломат.

Ранее он заявил, что иранский народ никогда не сдается и будет дальше сопротивляться американо-израильской агрессии. Дипломат подчеркнул, что Тегеран не намерен подчиняться чьим-либо требованиям.

До этого Джалали сообщил, что президент США Дональд Трамп не будет принимать участие в процессе избрания нового верховного лидера Ирана. Также известно, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ходе 22-й серии ракетных ударов атаковал военные объекты США и Израиля. По их информации, в операции использовались ракеты нового поколения.

послы
Иран
капитуляция
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине увидели в Венгрии угрозу своему выживанию
В Иране начались протесты
Азербайджан направил в ICAO отчет по атаке БПЛА на Нахичевань
США признались в бесчеловечном ударе рядом с иранской школой в Минабе
Туристам посоветовали не аннулировать туры в ОАЭ из-за проблем с вылетами
Политолог раскрыл, почему Трамп потребовал от Ирана капитуляции
Назначение во МХАТ, премия, штрафы, суд: как живет Сергей Безруков
Названы регионы, где ожидаются адские температурные качели от -25 до +4
В США раскрыли, когда начнут сопровождать суда через Ормузский пролив
Стало известно о новой «победе» девочки-вундеркинда Тепляковой
Обвиняемому в жестоком избиении модели Кузьмину продлили домашний арест
«Мы не зависим от внешних игроков»: посол Ирана о защите страны и помощи РФ
Появились кадры операции по задержанию в Венгрии инкассаторов с Украины
Brent впервые с апреля 2024 года достигла $90 за баррель
Погранпосты Ирака атаковали с воздуха
Иран не примет участия в Паралимпийских играх в Италии
WSJ: Кувейт начал сокращать добычу и переработку нефти
Беспилотник нанес удар по аэропорту на юго-востоке Ирака
Полеты «Аэрофлота» в ОАЭ приостановят до конца марта
Зеленского сочли идиотом в Верховной раде
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.