«Были готовы»: посол сделал заявление по поводу капитуляции Ирана

Кризис вокруг Ирана еще может быть урегулирован дипломатическим путем, однако капитуляция Тегерана исключена, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали в эфире «Вестей». По его словам, Иран всегда был готов к ведению переговоров.

Возможен дипломатический выход, Иран никогда не покидал переговоры. Мы всегда вели переговоры и были готовы. Но есть определенные условия. Мы не сдаемся, пусть они не думают, что они поставят перед нами выбор, чтобы сдаться. Они не могут заставить нас сдаться путем войны, — сказал дипломат.

Ранее он заявил, что иранский народ никогда не сдается и будет дальше сопротивляться американо-израильской агрессии. Дипломат подчеркнул, что Тегеран не намерен подчиняться чьим-либо требованиям.

До этого Джалали сообщил, что президент США Дональд Трамп не будет принимать участие в процессе избрания нового верховного лидера Ирана. Также известно, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ходе 22-й серии ракетных ударов атаковал военные объекты США и Израиля. По их информации, в операции использовались ракеты нового поколения.