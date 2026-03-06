КСИР заявил об ударе по объектам США и Израиля ракетами нового поколения

КСИР заявил об ударе по объектам США и Израиля ракетами нового поколения КСИР в ходе 22-й серии ударов атаковал объекты в Тель-Авиве и Хайфе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ходе 22-й серии ракетных ударов атаковал военные объекты США и Израиля, сообщила гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на КСИР. Под удар попали американские базы в странах Персидского залива, а также аэропорт Бен-Гурион.

Базы США и сионистского режима в странах Персидского залива, Тель-Авив, аэропорт Бен-Гурион и военные центры Хайфы были поражены ракетами нового поколения, — говорится в заявлении КСИР.

Иранское командование уточняет, что в рамках 22-й волны атак применялись новейшие разработки оборонно-промышленного комплекса страны. Удары наносились с использованием сверхтяжелых баллистических ракет средней дальности «Хорремшехр-4», способных нести боевую часть массой до двух тонн.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану понадобится 10 лет, чтобы восстановиться после ударов США и Израиля. По его словам, страна почти уничтожена. Ранее политик отметил, что Соединенные Штаты более настроены на продолжение боевых действий, чем Иран. Трамп указал, что теперь Вашингтон не готов к заключению сделки, Иран «немного опоздал». США и Израиль начали наносить удары по административным и военным объектам Ирана 28 февраля.