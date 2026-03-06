«Мы не зависим от внешних игроков»: посол Ирана о защите страны и помощи РФ

Развязанная США и Израилем война на Ближнем Востоке идет уже неделю. Если раньше американцы заявляли, что кампания против Ирана продлится не более недели-двух, то теперь, по данным СМИ, военные действия, в которые уже вовлечены полтора десятка государств, могут продолжиться до сентября. Что думают в Тегеране о военных преступлениях агрессоров и о роли дипломатии в разрешении конфликта, NEWS.ru рассказал чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали.

Кто несет ответственность за гибель детей в иранской школе

— Какова официальная позиция Тегерана относительно публикации The New York Times о предполагаемой причастности ВВС США к удару по школе в городе Минаб?

— Произошедшее в Минабе — это огромное преступление. Школа для девочек подверглась атаке, и это большая трагедия. Первоначально США заявили, что удар нанес Израиль. Но для нас принципиально важно понимать: Израиль и Соединенные Штаты в этом контексте — единая сущность. Они вместе проводят агрессивную политику, и мы не видим между ними разницы в вопросе преступлений против нашего народа.

— Планирует ли Иран инициировать международный трибунал по факту гибели детей и мирных жителей?

— Да, конечно. Мы намерены запустить юридический процесс, особенно принимая во внимание случившееся в школе в Минабе. Однако я должен с сожалением констатировать, что сегодня международные стандарты и международное право практически перестали действовать. Мировые организации не играют реальной роли: мы видим, что подобные или даже более масштабные преступления происходят в секторе Газа, но ни один трибунал так и не смог довести расследование до справедливого результата.

Чем угрожают атаки США и Израиля против Ирана

— Насколько реальна, на ваш взгляд, угроза перерастания нынешнего локального конфликта в более широкую региональную войну?

— Мы надеемся, что конфликт не перерастет в полномасштабную региональную войну. Иран всегда выступает за мир. Мы не считаем, что война может быть кому-то выгодна в этом регионе. Война несет огромный ущерб для всех. Но давайте обратим внимание на то, что нам пытаются диктовать: «вы должны сдаться». Те, кто не способен созидать, пытаются диктовать нам свои условия. Это их агрессивная политика ведет к нестабильности.

Мы понимаем, что именно чрезмерные требования к Ирану со стороны США и Израиля провоцируют эскалацию. Сейчас они своими действиями подталкивают мир к большой войне. Мы этого не хотим, но, судя по их поведению, они стремятся именно к расширению конфликта.

— В сложившейся ситуации, чего Иран ожидает от соседних государств: Сирии, Ливана, Ирака, Азербайджана?

— Мы в основном ничего не ожидаем от других в плане материальной поддержки. Иран стоит на своих собственных основах и не зависит от внешних игроков в вопросах своей безопасности. Однако мы постоянно проводим консультации с соседними странами, обмениваемся мнениями. Если у них есть какие-либо полезные инициативы, направленные на завершение конфликта и установление мира, мы, безусловно, готовы их приветствовать и рассматривать.

— То есть Иран открыт к дипломатическому взаимодействию?

— Безусловно. Дипломатия — это дверь, которая никогда не может быть закрыта. Мы всегда были готовы прилагать дипломатические усилия.

Почему Иран благодарен России

— Что бы вы хотели сказать российской общественности и властям? Чего Иран ожидает от России в ближайшее время?

— Мы считаем, что в трудные дни друзья познаются именно в сложных обстоятельствах. Исламская Республика Иран на протяжении многих лет, в том числе и в последние семь лет, доказывала, что готова быть рядом с российскими друзьями. Сейчас наступил момент, когда мы надеемся на ответную солидарность. Мы хотим поблагодарить государство Россию и лично президента Владимира Путина за очень важные и своевременные сообщения, за позицию, которую они заняли. События вокруг Ирана и сектора Газа показывают, кто сегодня является независимыми государствами, а кто действует в фарватере политики США. Мы надеемся, что наше сотрудничество будет расширяться и крепнуть.

