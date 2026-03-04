Захарова назвала запредельным цинизмом удар по школе для девочек Захарова назвала запредельным цинизмом удар по школе для девочек в Иране

Удар США и Израиля по начальной школе в иранском Минабе, где погибли 165 девочек, — это запредельный уровень жестокости и цинизма, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, не было никаких сообщений о том, что атака на учебное заведение была случайной. По мнению дипломата, все было спланировано.

То, что произошло с иранской школой, где были убиты девочки, это, конечно, запредельный уровень и жестокости, и цинизма, и, конечно, расчеловечивание. <...> Это было сделано сразу, прицельно, [и это] говорит о том, что это было спланировано, — подчеркнула представитель ведомства.

Ранее Захарова отметила, что нынешняя эскалация на Ближнем Востоке — это беспрецедентная трагичность. Она уточнила, что регион переживает чудовищный момент в истории, в частности из-за крупного масштаба конфликта и огромного числа жертв.

До этого стало известно, что тысячи жителей Минаба вышли на улицы, чтобы проводить в последний путь погибших школьниц. Колонну сопровождали люди с траурными стягами, участники шествия поочередно несли гробы и били себя в грудь, выражая глубокую скорбь.