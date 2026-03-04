Суд назначил многомиллионный штраф разработчику Escape from Tarkov

Таганский суд Москвы назначил штраф в размере 2 млн руб. разработчику видеоигр, компании Battlestate Games, за нарушение законодательства о персональных данных, сообщили в пресс-службе инстанции. Компания занималась разработкой игры Escape from Tarkov.

В пресс-службе пояснили, что нарушение заключалось в невыполнении оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения и уточнения персональных данных граждан России при их сборе.

Battlestate Games — разработчик видеоигр, офис которого расположен в Санкт-Петербурге. Наиболее известна по экстракшен-шутеру Escape from Tarkov, вышедшем в 2025 году после 10 лет разработки, а также по соревновательной игре Escape from Tarkov: Arena.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал американскую стриминговую платформу Twitch Interactive на 13 млн рублей. Компанию признали виновной в нарушении российского законодательства в области персональных данных (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ).

До этого Роскомнадзор составил протокол против мессенджера Discord за отказ локализовать персональные данные россиян. Пресс-служба аппарата судебного участка Таганского района Москвы отметила, что аналогичный протокол рассмотрят в отношении сайта с онлайн-курсами Coursera Inc. По официальной информации платформы, там зарегистрированы 162 млн учащихся. Обеим площадкам грозит штраф до 6 млн рублей.