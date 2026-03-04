Суд арестовал шпиона ВСУ

Киевский районный суд Севастополя арестовал на два месяца жителя Республики Крым за шпионаж в пользу Украины, сообщает ТАСС. Мужчина был задержан ФСБ.

Киевским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца, — говорится в сообщении.

Ранее сегодня, 4 марта, сообщалось, что житель Крыма задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже в пользу военной разведки Украины. Мужчина 1988 года рождения взят под стражу в Бахчисарайском районе республики. Помимо шпионской деятельности, мужчина публиковал в Сети комментарии, поддерживающие Киев.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил уроженку Санкт-Петербурга к 18 годам колонии по обвинению в госизмене, шпионаже и подготовке теракта. В ноябре 2024 года женщина с подругой установила контакт с украинской разведкой в Выборге, после чего по заданию прибыла в Ростов-на-Дону, где несколько месяцев вела слежку за российскими военачальниками и чиновником из ЛНР. Фигурантки фиксировали их жилье, автомобили, маршруты передвижения и наблюдали за членами их семей.