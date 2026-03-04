Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 10:25

Суд арестовал шпиона ВСУ

Суд арестовал крымчанина, задержанного за шпионаж в пользу Украины

Фото: ЦОС ФСБ РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Киевский районный суд Севастополя арестовал на два месяца жителя Республики Крым за шпионаж в пользу Украины, сообщает ТАСС. Мужчина был задержан ФСБ.

Киевским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца, — говорится в сообщении.

Ранее сегодня, 4 марта, сообщалось, что житель Крыма задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже в пользу военной разведки Украины. Мужчина 1988 года рождения взят под стражу в Бахчисарайском районе республики. Помимо шпионской деятельности, мужчина публиковал в Сети комментарии, поддерживающие Киев.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил уроженку Санкт-Петербурга к 18 годам колонии по обвинению в госизмене, шпионаже и подготовке теракта. В ноябре 2024 года женщина с подругой установила контакт с украинской разведкой в Выборге, после чего по заданию прибыла в Ростов-на-Дону, где несколько месяцев вела слежку за российскими военачальниками и чиновником из ЛНР. Фигурантки фиксировали их жилье, автомобили, маршруты передвижения и наблюдали за членами их семей.

ВСУ
шпионаж
суды
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Военная хитрость»: в Госдуме высмеяли идею Зеленского о буферной зоне в РФ
Песков призвал МОК прояснить позицию по отстранению россиян
Россиянка расплатилась со слепой соседкой игрушечными деньгами
Тренер рассказал, когда можно будет начать бегать на улице
Главу Бодайбо арестовали после коммунальной аварии в Приангарье
Начальник почты присваивала пенсию покойницы
Российский газовоз атаковали в Средиземном море
Раскрыта еще одна мошенническая схема с подростками
Саудиты исчерпали мощности по хранению нефти
Россиянок предупредили, чем опасен поход в баню сразу после косметолога
Погода в Москве в среду, 4 марта: весна «отменяется» из-за снегопада?
Российский газовоз атаковали в Средиземном море
Владелец красноярской стоматологии «подправил» зубы жене и попал под суд
Эмиратская авиакомпания отказалась возобновить регулярные рейсы в Дубай
Нутрициолог рассказала об особенностях рациона современных детей
Позвал греться в подъезд: сына священника обвинили в изнасиловании девочки
Жители Белгородской области попали под новый удар ВСУ
Участницу «Съезда народных депутатов» Фильченко задержали прямо в постели
Российская спортсменка разнесла ОИ в Италии за питание
Туроператоры призвали россиян отправляться на отдых через агентства
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.