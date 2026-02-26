Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 10:21

Политолог объяснил обвинения россиян в шпионаже на территории Европы

Политолог Ярошенко: ЕС обвиняет россиян в шпионаже для запрета на покупку жилья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Публикации западных СМИ о том, что россияне якобы приобретают жилье возле стратегических объектов в Европе для разведки и диверсий, выдуманы, заявил ИС «Вести» политолог Алексей Ярошенко. По его мнению, эти материалы создают основу для ограничений на сделки с недвижимостью для переселенцев из России.

По словам эксперта, современные спутниковые системы позволяют получать необходимую информацию без физического присутствия рядом с объектами. Он отметил, что технологический уровень наблюдения исключает необходимость использования недвижимости для подобных задач.

Поэтому это просто ерунда, это просто повод. Повод для чего? Они хотят прийти к тому, чтобы запретить россиянам покупать недвижимость в Европе. Для чего это делается? Я думаю, что это попытка ограничить, как они думают, политическое и общественное влияние россиян в тех странах, где наши сограждане массово покупают недвижимость, — сказал Ярошенко.

Политолог указал, что в ряде европейских государств покупка недвижимости связана с возможностью получения гражданства. Он считает, что западные страны стремятся предотвратить расширение политического участия выходцев из России. Ярошенко также заявил, что европейские власти могут пойти дальше запрета на новые сделки и рассмотреть меры в отношении уже приобретенной россиянами недвижимости.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что действующие руководители европейских государств не могут рассматриваться как политическая элита, поскольку оказались поражены «русофобией и нацизмом». По ее словам, это болезненное состояние нанесло существенный урон экономическому положению и благосостоянию этих стран.

шпионаж
Европа
россияне
политологи
