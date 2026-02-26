Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 11:43

Названы рекордные гонорары музыкантов в истории российского шоу-бизнеса

Музкритик Бабичев: крупнейшие гонорары получали Лепс, SHAMAN и «Тату»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Самые крупные гонорары в истории российского шоу-бизнеса получали народный артист РФ Григорий Лепс, певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и группа «Тату», заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, Лепс мог зарабатывать до 100 млн рублей за свои выступления.

Люблю вспоминать историю 2022-го, когда за 15-минутное выступление группы «Тату» в Минске организаторами были выплачены около $354 тыс. (27 млн рублей) на двоих. Помните нашумевшую тему с 16 млн рублей за концерт SHAMAN? Тогда появились вопросы к руководству того города, откуда такие баснословные деньги. Как рассказывают промоутеры, это не предел. СМИ передавали, что один из нефтяных магнатов якобы заплатил ему за концерт 40 млн рублей. Когда-то Лепса спросили об ажиотаже вокруг [Надежды] Кадышевой, что за меньше 20–30–40 млн рублей якобы она не соглашается выступать, и он сказал, что когда-то ему заплатили 100 млн рублей, — поделился Бабичев.

Ранее глава концертного агентства Эдуард Ратников заявил, что слухи о снижении гонораров Лепса не имеют отношения к самому артисту. По его словам, это связано с общим спадом в индустрии шоу-бизнеса, поскольку зрители стали меньше посещать концерты.

артисты
гонорары
SHAMAN
Григорий Лепс
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле раскрыли, кто еще будет на встречи Путина и Лукашенко в Москве
«Закончится проблемами»: в ГД объяснили слова Зеленского о «победе» Украины
Житель Петербурга едва не стал жертвой пожара в квартире
Песков объяснил, почему дефицит бюджета не создаст серьезных проблем
«Это его наказало»: Мостовой о совмещении Карпина в «Динамо» и сборной РФ
«Президент держит руку на пульсе»: Песков о ситуации с дефицитом бюджета
В Алма-Ате отменено выступление олимпийского чемпиона
Двух жителей Карелии подозревают в краже ювелирных украшений в Петербурге
Адвокаты ответили, может ли мечта Сабурова вернуться в РФ стать реальностью
В Кремле пояснили позицию России по участию в Совете мира
Песков заявил о падении нефтегазовых доходов России
Краснодарская налоговая оказалась под прицелом после обысков у начальника
Курс рубля обрушился на фоне планов ужесточения бюджетного правила
Матвиенко поддержала сотрудничество театров Севастополя и Санкт-Петербурга
Украина лишилась одного из «величайших в мире дирижеров-интерпретаторов»
Попытка подозреваемого заложить бомбу под авто военного попала на видео
В Отрадном мужчина наступил на кота и чуть не раздавил его
Ребенок едва не умер из-за огромной оливки в желудке
Стало известно, в какие сроки пройдет праймериз «Единой России»
В Госдуме ответили, кто несет ответственность за буллинг в коллективе
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.