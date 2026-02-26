Названы рекордные гонорары музыкантов в истории российского шоу-бизнеса

Самые крупные гонорары в истории российского шоу-бизнеса получали народный артист РФ Григорий Лепс, певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и группа «Тату», заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, Лепс мог зарабатывать до 100 млн рублей за свои выступления.

Люблю вспоминать историю 2022-го, когда за 15-минутное выступление группы «Тату» в Минске организаторами были выплачены около $354 тыс. (27 млн рублей) на двоих. Помните нашумевшую тему с 16 млн рублей за концерт SHAMAN? Тогда появились вопросы к руководству того города, откуда такие баснословные деньги. Как рассказывают промоутеры, это не предел. СМИ передавали, что один из нефтяных магнатов якобы заплатил ему за концерт 40 млн рублей. Когда-то Лепса спросили об ажиотаже вокруг [Надежды] Кадышевой, что за меньше 20–30–40 млн рублей якобы она не соглашается выступать, и он сказал, что когда-то ему заплатили 100 млн рублей, — поделился Бабичев.

Ранее глава концертного агентства Эдуард Ратников заявил, что слухи о снижении гонораров Лепса не имеют отношения к самому артисту. По его словам, это связано с общим спадом в индустрии шоу-бизнеса, поскольку зрители стали меньше посещать концерты.