19 марта 2026 в 14:02

Каллас расстроилась из-за шансов Киева получить крупный кредит

Каллас заявила об отсутствии оптимизма по поводу кредита на €90 млрд для Киева

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Шансы на то, что Евросоюз согласует сегодня выделение Украине кредита на €90 млрд, не внушают оптимизма, поделилась ощущениями глава европейской дипломатии Кая Каллас перед саммитом в Брюсселе. При этом она заявила, что сейчас самое время поддержать Киев, передает Reuters.

Сейчас пришло время выразить поддержку Украине <...> Я не очень оптимистично настроена, но мы будем пытаться сделать, что должны, — сказала Каллас.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюзу необходимо найти решение для завершения конфликта на Украине, отличное от полной капитуляции Киева перед Россией. По ее мнению, эскалация на Ближнем Востоке играет на руку Москве, что делает урегулирование украинского кризиса еще более приоритетной задачей для Брюсселя.

До этого премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен крайне заинтересована в смещении премьера Венгрии Виктора Орбана на предстоящих выборах 12 апреля. По словам главы бельгийского кабмина, фон дер Ляйен обсуждала эту ситуацию на последней встрече «коалиции желающих» по Украине.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
