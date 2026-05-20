Три мирных жителя ДНР пострадали из-за атаки ВСУ

В результате атаки беспилотника в Новопетриковке Великоновоселковского муниципального округа пострадали три мирных жителя, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. Ранения получили женщина 1957 года рождения и мужчины 1961 и 1968 годов рождения.

Три мирных жителя республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии, — написал Пушилин.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Также сообщается о повреждениях жилого дома, объекта гражданской инфраструктуры и легкового автомобиля.

Ранее оперштаб Белгородской области сообщил, что двух мужчин госпитализировали после удара украинского дрона по автомобилю в районе села Стригуны Борисовского округа. Третьему пострадавшему госпитализация не потребовалась. Автомобиль поврежден.

До этого губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что в Октябрьском районе неразорвавшийся украинский беспилотник упал на территорию детского сада, зацепившись за деревья. По его словам, дрон задел верхушки деревьев, после чего его корпус разрушился.