Трое россиян пострадали при ударе украинского дрона по автомобилю

Двух белгородцев госпитализировали после удара украинского дрона по автомобилю

Двух мужчин госпитализировали после удара украинского дрона по автомобилю в районе села Стригуны Борисовского округа, передает оперштаб Белгородской области. Третьему пострадавшему госпитализация не потребовалась. Автомобиль поврежден.

Троих мужчин доставили в Борисовскую ЦРБ попутным транспортом. У двоих из них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения спины и ног. После оказания помощи они будут переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода. Третий пострадавший получил осколочные ранения в области поясницы. Госпитализация не потребовалась, лечение продолжит амбулаторно, — сказано в сообщении.

Утром 20 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 273 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Утром 17 мая сообщалось о 556 сбитых БПЛА.