Россия и Китай осудили «воровство» активов другими странами Россия и Китай в совместном заявлении осудили блокировки и аресты активов

Россия и Китай выступили против инициатив, предусматривающих блокировку, арест или изъятие активов и имущества иностранных государств, говорится в совместном заявлении РФ и КНР. В документе отмечается, что Москва и Пекин считают подобные меры недопустимыми. Также стороны подчеркнули право государств принимать ответные шаги в соответствии с нормами международного права.

В совместном заявлении двух стран, помимо этого, также говорится, что Россия и Китай призвали Японию выполнить обязательства по ликвидации химического оружия, оставленного на территории КНР. Москва и Пекин обеспокоены наращиванием Японией запасов ядерных материалов.

Кроме того, российская сторона подтвердила приверженность принципу «одного Китая». Москва также заявила о неприятии независимости Тайваня в любых формах.