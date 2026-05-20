Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 13:26

Россия и Китай осудили «воровство» активов другими странами

Россия и Китай в совместном заявлении осудили блокировки и аресты активов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия и Китай выступили против инициатив, предусматривающих блокировку, арест или изъятие активов и имущества иностранных государств, говорится в совместном заявлении РФ и КНР. В документе отмечается, что Москва и Пекин считают подобные меры недопустимыми. Также стороны подчеркнули право государств принимать ответные шаги в соответствии с нормами международного права.

Стороны осуждают инициативы, связанные с блокировкой, арестом или изъятием активов и собственности иностранных государств, подчеркивают их право на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами, — подчеркивается в документе.

В совместном заявлении двух стран, помимо этого, также говорится, что Россия и Китай призвали Японию выполнить обязательства по ликвидации химического оружия, оставленного на территории КНР. Москва и Пекин обеспокоены наращиванием Японией запасов ядерных материалов.

Кроме того, российская сторона подтвердила приверженность принципу «одного Китая». Москва также заявила о неприятии независимости Тайваня в любых формах.

Россия
Китай
активы
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти российского региона пошли на решительные меры, чтобы спасти жителей
Обозреватель объяснил, как США использовали «Эпическую ярость»
Умер выдающийся академик РАН
Дизайнер раскрыла, сколько еще продержится тренд на «бабушкин интерьер»
Локомотив поезда сошел с рельсов в Саратовской области
Падение пассажира на рельсы станции «Белорусская» обернулось трагедией
Умерла писательница и журналистка Наталья Астахова
ВСУ пытались атаковать Россию за пять часов с помощью почти 100 БПЛА
Эксперт по протоколу оценила прием Путина в Китае
«Вдумайтесь»: Захарова дала совет Латвии после угроз Литвы Калининграду
Врач развеяла мифы о пользе БАДов
В Европе всерьез задумали создать альтернативу НАТО
Дроппера из Бурятии обязали выплатить свыше 1,4 млн рублей пенсионерке
Стармер анонсировал «мощные» энергосанкции против России
Путину дали авто с «божественными» номерами в Пекине
США испытали межконтинентальную ракету
Обыкновенные чудеса: как врачи НМИЦ Приорова спасают безнадежных пациентов
Кононов покинул пост главного тренера «Торпедо»
В Ирландии сравнили визиты Путина и Трампа в Китай
Американист оценил вероятность окончания ближневосточного конфликта
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.