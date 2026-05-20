Путин подытожил переговоры с Си Цзиньпином

Москва и Пекин поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном. Также глава российского государства назвал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином продуктивными и полезными, передает РИА Новости.

Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпином были весьма продуктивными, полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе заявление глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы, без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям, — отметил Путин.

Ранее Китай и Россия продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В частности, Си Цзиньпин и Путин договорились об этом единогласно. Председатель КНР подчеркнул, что Пекин будет работать с Москвой над соблюдением духа этого соглашения и твердо продвигать стратегическое сотрудничество между двумя государствами «спиной к спине».