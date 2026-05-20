«Знаменательный день»: Путин заметил символизм в своем визите в Китай

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что его переговоры в Пекине проходят 20 мая — в годовщину призыва основателя КНР Мао Цзэдуна бороться с американским империализмом. Глава российского государства подчеркнул на встрече с гражданином КНР Пэн Паем, что сегодня Москва и Пекин дружат не против кого-либо, а исключительно в собственных интересах, передает сайт Кремля.

Помнится, в 1972 году именно 20 мая он призвал весь мир бороться с американским империализмом. Наша встреча проходит в знаменательный день, но сегодня мы вместе с Китаем дружим не против кого-то, мы ни с кем не боремся, мы боремся только за наши интересы, за наше развитие, — высказался глава РФ.

Ранее Путин заявил, что главная задача двусторонних связей между Москвой и Пекином — обеспечить благополучие и процветание граждан обеих стран. Заложенная основа, по словам лидера, позволила РФ и КНР достойно выдержать проверку на надежность.

Кроме того, президент России отметил, что Россия в перспективе готова гарантировать Китаю стабильные поставки нефти. То же самое касается и природного газа, добавил глава государства.

Также он сообщил, что РФ испытывает глубокое уважение к прошлому и культурным традициям Китая. Глава российского государства отметил значимость гуманитарных связей между двумя странами.