Культурное «неоварварство» набирает обороты в сфере искусства и музейного дела, сопровождаясь отменой ранее согласованных культурных мероприятий и выставок, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на мероприятии «Интермузей БРИКС+». По ее оценке, происходящее отражает более широкий кризис международного культурного взаимодействия и несет риски разрушения механизмов взаимопонимания между народами, сообщает РИА Новости.

Мы живем во времена, когда поднимает голову и набирает обороты неоварварство <...>, когда музеи, театры отменяются, когда ранее согласованные экспозиции, выставки или гастроли <...> буквально закрываются и перечеркиваются<...>, когда людей, посвятивших всю свою жизнь музейному делу, изучению культур и искусства, не только своей собственной страны, собственного народа, но и других народов, ставят под санкции. Это есть неоварварство, — сказала Захарова.

Она назвала неоварварство в культурной сфере общим вызовом для всех. Если согласиться, то наступит «конец цивилизации», считает дипломат. Она считает происходящее «началом отмены человечества».

Ранее Захарова заявила, что Европарламент пристально следит за тем, что происходит на другом конце света, осуждая законотворческие инициативы Китая, но не замечает масштабных проблем у себя под носом. Поводом для такой реакции стала резолюция евродепутатов с призывом к Пекину отменить «Закон об этническом единстве и прогрессе», который вступает в силу 1 июля 2026 года. Захарова напомнила, что Китай находится в Азии, иронично заметив, что низкий уровень эрудиции европейских политэлит, видимо, позволяет им не обращать на это внимания.