20 мая 2026 в 16:03

Профессор рассказал о минусах цифровой экономики

Профессор Сафонов: цифровая экономика создает рост неквалифицированных рабочих

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Цифровая экономика приводит к росту низкоквалифицированных рабочих, заявил Readovka.news профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он отметил, что реальные сегменты экономики при этом испытывают дефицит.

Профессор объяснил, что сейчас в основе современной социальной структуры лежит огромный пласт людей, занятых простым физическим трудом, тогда как на вершине этой пирамиды находятся относительно немногочисленные специалисты в области информационных технологий. Он отметил, что это приводит к снижению уровня профессионализма в обществе.

Сафонов подчеркнул, что в современных реалиях люди тратят свои способности и знания на то, чтобы ускорить доставку, вместо того чтобы развивать сложные производственные процессы. По его словам, такая «сиюминутная сделка» продиктована условиями рынка.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что к 2030 году дополнительная потребность экономики в работниках составит порядка 3,1 млн человек. Также в ближайшие пять лет на фоне выхода россиян на пенсию планируется заместить порядка 11 млн рабочих мест.

