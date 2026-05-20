Политолог поставил точку в споре о роли Меркель в переговорах по Украине Политолог Шершун: Меркель не стоит доверять участие в переговорах по Украине

Экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель не стоит доверять посредничество в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил NEWS.ru политолог член Экспертного клуба «Дигория» Сергей Шершун. По его словам, более выигрышной кандидатурой на эту роль выглядит бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

ЕС ищет фигуру, которая могла бы стать каналом для диалога и восприниматься всеми сторонами как относительно нейтральный переговорщик. Что касается Ангелы Меркель — это вполне понятная кандидатура, но у России есть все основания ей не доверять. После ее заявлений, что Минские соглашения были способом выиграть время для подготовки Украины, в Москве к ней относятся уже совсем иначе. По большому счету, она одна из тех, благодаря кому сегодняшняя конфронтация стала возможной. Доверие в переговорах играет большое значение, а она его утратила. Да и, кроме того, она сама отказалась от подобной роли, — поделился Шершун.

Он подчеркнул, что Европа начинает осознавать серьезность кризиса в отношениях с Россией. По словам политолога, за последние годы накопились многочисленные противоречия: политические, военные, экономические и ценностные. Эксперт также отметил, что каналы общения между Москвой и западными столицами значительно ухудшились.

Отсюда и интерес к политикам «старой школы» — людям, которым удавалось поддерживать контакты с Москвой. Действующие европейские лидеры либо не обладают достаточным политическим весом, либо за последние годы сделали слишком много жестких и конфронтационных заявлений и шагов в адрес России. Это серьезно ограничивает пространство для переговоров. Марио Драги выглядит более компромиссной фигурой, однако у него сегодня нет того политического капитала и влияния на европейские элиты, которое позволило бы стать полноценным модератором столь сложного диалога, — заключил Шершун.

Ранее Меркель заявила, что не намерена выступать в роли посредника в переговорах по урегулированию украинского кризиса. По ее мнению, ответственность за разрешение конфликта должны взять на себя действующие политики.