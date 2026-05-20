Матвиенко жестко отчитала чиновников за «баланду» в российских больницах Матвиенко заявила о необходимости взять на контроль качество питания в больницах

Жесткий контроль качества питания в больницах необходим, а кормить пациентов некачественной едой недопустимо, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. На пленарном заседании СФ она обратила внимание на жалобы в медицинских учреждениях Пензенской области.

Больница — это не ресторан и никто не требует там деликатесов, питание должно быть здоровое, простое, но вкусное. Вот пишут: «есть невозможно». <...> Вот даже в детской хирургии, ну невозможно. Коллеги, так нельзя. Качество питания в больницах должно быть на жестком контроле. Почему баландой людей кормят, а деньги-то тратятся, — заявила Матвиенко.

Матвиенко обратилась к врио заместителя председателя правительства — министру здравоохранения Пензенской области Вячеславу Космачеву, который присутствовал на заседании. Она поинтересовалась, когда он в последний раз лично обедал в больнице, и предложила после этого вернуться к обсуждению вопроса.

