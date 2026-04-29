«Из офшоров подтянуть»: Матвиенко обратилась к богатейшему человеку России Матвиенко предложила Мордашову перевести деньги из офшоров в Россию

Миллиадеру, главе совета директоров «Северстали» Алексею Мордашову стоит привлечь часть своих средств из офшоров в Россию, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Так она отреагировала на новость о том, что бизнесмен занял первое место в рейтинге 155 миллиардеров России по версии Forbes.

Наверное, в этой ситуации надо соизмерять возможности и, может быть, что-то из офшоров подтянуть все-таки в Российскую Федерацию. Понимаю, сложно, всем сложно, и стране, — отметила Матвиенко.

Известно, что состояние Мордашова оценивается в $37 млрд (2,8 трлн рублей). Второе место рейтинга Forbes занял глава «Интерроса» и президент «Норникеля» Владимир Потанин. Его капитал составляет $29,7 млрд. (2,218 трлн рублей). Замыкает тройку лидеров основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов с состоянием $29,5 млрд (2,203 трлн рублей).

