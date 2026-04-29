29 апреля 2026 в 16:07

«Из офшоров подтянуть»: Матвиенко обратилась к богатейшему человеку России

Матвиенко предложила Мордашову перевести деньги из офшоров в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Миллиадеру, главе совета директоров «Северстали» Алексею Мордашову стоит привлечь часть своих средств из офшоров в Россию, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Так она отреагировала на новость о том, что бизнесмен занял первое место в рейтинге 155 миллиардеров России по версии Forbes.

Наверное, в этой ситуации надо соизмерять возможности и, может быть, что-то из офшоров подтянуть все-таки в Российскую Федерацию. Понимаю, сложно, всем сложно, и стране, — отметила Матвиенко.

Известно, что состояние Мордашова оценивается в $37 млрд (2,8 трлн рублей). Второе место рейтинга Forbes занял глава «Интерроса» и президент «Норникеля» Владимир Потанин. Его капитал составляет $29,7 млрд. (2,218 трлн рублей). Замыкает тройку лидеров основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов с состоянием $29,5 млрд (2,203 трлн рублей).

Ранее Матвиенко заяявила, что противники России пытаются бить по межнациональному и межконфессиональному согласию страны. Она указала, что необходимо противостоять таким провокациям.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев назвал мощнейший актив России
На Западе «убили» надежды Киева на вступление в НАТО
«По затылку не бьем»: глумливые подростки устроили поп-ММА с инвалидом
Экс-чемпион мира отреагировал на допуск российских боксеров до соревнований
Власти Приморья рассказали, сколько туристов ожидают в летний сезон
Друзья погибшего на тракторе подростка раскрыли подробности трагедии
Британия отозвала аккредитацию дипломата России и вызвала посла в МИД
Журналист сравнил низкий рейтинг Стармера с Джонсоном накануне отставки
В России появится новая зона с казино
Песков ответил, планируется ли разговор Путина с президентом ОАЭ
«Из офшоров подтянуть»: Матвиенко обратилась к богатейшему человеку России
Петербургские врачи сконструировали клапан для сердца пациента
Появились подробности поджога дома Стармера украинцами
Обновить квартиру за выходные: что изменит ощущение от дома без ремонта
Глава Росатома назвал убийством гибель сотрудника ЗАЭС от удара ВСУ
Белоусов обратился к бойцам ВС РФ после освобождения Ильиновки
Путин раскрыл, готовы ли российские компании работать на рынке Конго
Психотерапевт перечислила плюсы занятия танцами
«Будут грабить»: экс-нардеп о налоговой реформе на Украине по требованию ЕС
Попова ответила на вопрос о рисках для здоровья жителей Туапсе из-за ЧС
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

