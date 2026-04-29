В «Северстали» ответили на призыв Матвиенко «вернуться из офшоров»

Компания «Северсталь» зарегистрирована в России и находится в юрисдикции РФ, как и другие активы председателя совета директоров компании Алексея Мордашова, заявил представитель компании в беседе с Lenta.ru. Там уточнили, что у бизнесмена нет средств в «офшорах», также миллиардер находится в санкционных списках ЕС и США. Так в компании отреагировали на слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко к Мордашову с призывом вернуться из офшоров.

«Северсталь» на протяжении многих лет является не просто ответственным налогоплательщиком, а системообразующим предприятием региона — в 2025 году налоговые отчисления «Северстали» в бюджет Вологодской области, несмотря на сложную ситуацию в металлургии, составили 13,4 млрд рублей, отметили в компании.

Ранее Матвиенко заявляла, что Мордашову стоит привлечь часть своих средств из офшоров в Россию. Так она отреагировала на новость о том, что бизнесмен занял первое место в рейтинге 155 миллиардеров России по версии Forbes.

До этого спикер Совфеда отмечала, что противники России пытаются бить по межнациональному и межконфессиональному согласию страны, потому необходимо противостоять таким провокациям. Она подчеркнула, что это особенно актуально в год масштабных избирательных кампаний на федеральном и региональном уровнях.

