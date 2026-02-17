Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 16:56

«Нужно пространство»: глава «Северстали» назвал главный вызов для экономики

Глава «Северстали» Мордашов: РФ необходимо расширить экономическое пространство

Алексей Мордашов Алексей Мордашов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Главным вызовом для российской экономики стал недостаточный масштаб экономического пространства, заявил бизнесмен, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов на форуме в рамках Недель российского бизнеса РСПП. По его словам, которые передает РБК, совокупного объема экономик дружественных стран недостаточно для необходимого роста эффективности.

Мордашов отметил, что в условиях фрагментации мировых рынков Россия заблаговременно создала альтернативную торговую архитектуру. По его словам, благодаря этому сегодня у страны есть режимы свободной торговли с государствами, где проживают 350 млн человек, с потенциалом расширения до 700 млн.

Бизнесмен пояснил, что речь идет прежде всего о развивающихся экономиках с устойчивым ростом: Вьетнаме, Иране, Египте, Индонезии, Индии. Однако наличие большого рынка само по себе не решает всех проблем, считает он.

Нам нужно большое экономическое пространство, чтобы быть эффективными, — подчеркнул он.

Мордашов выразил уверенность, что для развития инвестиционно емких отраслей — аэрокосмоса, тяжелого машиностроения, энергетики — критически важна окупаемость вложений, чего нельзя сказать об экономиках дружественных стран. Он призвал искать новых торговых партнеров в Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Азии.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук на форуме «Архитектура будущего: российский бизнес на ключевых многосторонних площадках» заявил, что объем торговли между Россией и Ираном по итогам 2025 года вырос на 22%. По его словам, Москва продолжает работу по устранению сохраняющихся препятствий во взаимной торговле с Тегераном.

