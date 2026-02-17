Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 11:51

Оверчук раскрыл результаты торговой сделки с Ираном

Оверчук: торговля России с Ираном выросла на 22% за 2025 год

Алексей Оверчук Алексей Оверчук Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Объем торговли между Россией и Ираном по итогам 2025 года вырос на 22%, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на форуме «Архитектура будущего: российский бизнес на ключевых многосторонних площадках». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Москва продолжает работу по устранению сохраняющихся препятствий во взаимной торговле с Тегераном.

В прошлом году у нас начало действовать полномасштабное соглашение с Ираном. По тем цифрам, которые у нас есть, а соглашение 15 мая начало действовать, торговля выросла на 22%, — сказал вице-премьер.

Речь идет о полноформатном соглашении о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, которое вступило в силу 15 мая 2025 года. Документ, подписанный в январе 2025 года, охватывает 20-летнее сотрудничество, включая оборону, финансы и энергетику.

Ранее Оверчук заявил, что Россия осуществляет около 87% своей торговли с незападными государствами, переориентировав экономику на Восток и страны Глобального Юга. По его словам, структурные изменения во внешнеэкономической деятельности страны произошли за последние несколько лет.

Россия
Иран
ЕАЭС
торговля
договоры
сотрудничество
соглашения
Замира Евтых
З. Евтых
Екатерина Свинова
Е. Свинова
Наталья Шатохина
Н. Шатохина
