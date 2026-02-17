Оверчук раскрыл результаты торговой сделки с Ираном Оверчук: торговля России с Ираном выросла на 22% за 2025 год

Объем торговли между Россией и Ираном по итогам 2025 года вырос на 22%, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на форуме «Архитектура будущего: российский бизнес на ключевых многосторонних площадках». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Москва продолжает работу по устранению сохраняющихся препятствий во взаимной торговле с Тегераном.

В прошлом году у нас начало действовать полномасштабное соглашение с Ираном. По тем цифрам, которые у нас есть, а соглашение 15 мая начало действовать, торговля выросла на 22%, — сказал вице-премьер.

Речь идет о полноформатном соглашении о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, которое вступило в силу 15 мая 2025 года. Документ, подписанный в январе 2025 года, охватывает 20-летнее сотрудничество, включая оборону, финансы и энергетику.

Ранее Оверчук заявил, что Россия осуществляет около 87% своей торговли с незападными государствами, переориентировав экономику на Восток и страны Глобального Юга. По его словам, структурные изменения во внешнеэкономической деятельности страны произошли за последние несколько лет.