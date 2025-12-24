Новый год-2026
Оверчук заявил о переориентации торговли России на незападные страны

Оверчук: Россия около 87% своей торговли ведет с незападными странами

Алексей Оверчук Алексей Оверчук Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия в настоящее время осуществляет около 87% своей торговли с незападными государствами, переориентировав экономику на Восток и страны Глобального Юга, заявил в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По его словам, структурные изменения во внешнеэкономической деятельности страны произошли за последние несколько лет.

Происходит сдвиг экономики на Восток, в сторону Глобального Юга, в сторону развивающихся рынков. Буквально за последние 5–6 лет наша экономика развернулась на Восток. И сегодня порядка 87% нашей торговли в физическом выражении осуществляется с незападными странами, — сказал Оверчук.

Вице-премьер отметил, что еще 5–6 лет назад доля торговли с незападными странами составляла около 40%. Бизнес, финансы, логистика и транспортная система переориентировались. Россия сейчас находится «в совершенно новых условиях», подчеркнул он.

Оверчук также заявил, что внешнеэкономические связи России в текущем году развивались достаточно динамично. По его словам, достигнутые результаты свидетельствуют о качестве прогнозирования и анализа долгосрочных тенденций, которые формируются уже не первый год.

Ранее посол РФ в КНР Игорь Моргулов заявил, что объем двусторонней торговли между Россией и Китаем по итогам 2025 года превысит $220 млрд (17,2 трлн рублей). Он отметил, что развитие экономического сотрудничества между Москвой и Пекином происходит в условиях «беспрецедентного давления» со стороны западных стран, направленного на сдерживание развития России и Китая.

торговля
Россия
Алексей Оверчук
Правительство РФ
