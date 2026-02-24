Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 13:58

Десятки российских Су-57 могут отправиться в Индию

Индия может закупить у России 40 истребителей Су-57

Су-57 Су-57 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Индия рассматривает возможность приобретения до 40 российских истребителей пятого поколения Су-57 для усиления боевых возможностей своих ВВС, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники. Закупка обсуждается на фоне растущих региональных вызовов в сфере безопасности как мера по укреплению авиационного парка страны.

В конце января на полях авиасалона Wings India глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха заявил, что Москва и Нью-Дели находятся на глубокой технической стадии переговоров. Стороны обсуждают не только поставки, но и возможное производство Су-57 в Индии на мощностях, которые сейчас задействованы под выпуск Су-30.

Су-57 — единственный в мире истребитель пятого поколения, доказавший эффективность в реальных боевых условиях против западных систем ПВО. Самолет отличается малой заметностью для радаров и способен применять широкую номенклатуру высокоточных средств поражения.

Ранее американский журнал Military Watch Magazine предположил, что поставки российских истребителей Су-57 на Ближний Восток способны кардинально изменить региональный баланс сил. По мнению обозревателей, появление самолетов пятого поколения у новых заказчиков нарушит нынешнюю монополию Израиля и Алжира. Кроме того, аналитики усомнились в способности израильских F-35 вести затяжные боевые действия высокой интенсивности.

истребители
поставки
Россия
Индия
торговля
вооружения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист предостерег россиян от хранения средств на банковских картах
Президент Киргизии отправил в отставку двух ключевых министров
Обезумевший россиянин зарезал сестру во время ссоры
Сильное землетрясение «тряхнуло» Камчатку
Додобоня оправилась в приюте после стресса
Вассерман предложил дополнить список одобренных игрушек копиями оружия
Открытая репетиция спектакля «Вишневый сад» пройдет в театре «Модерн»
В женевском отделении ООН назвали истинную причину кризиса на Украине
В ГД раскрыли планы Европы по Украине и России
Погода в Москве в среду, 25 февраля: ждать ли сильных осадков и холода
В Москве прошла премьера мультимедийного спектакля «Соборная площадь»
Украинский FPV-дрон ударил по грузовику и убил мирного жителя
«35 лет мечтала»: мать Самойловой легла под нож
На суде произошло разоблачение дрейфовавшего два месяца в море человека
Медведев провел встречу с главой МИД Вьетнама
Десятки российских Су-57 могут отправиться в Индию
«Без тени сомнения»: Медведев предсказал ответ РФ на передачу ЯО Киеву
Зеленский проболтался, что предлагал ему Байден после начала СВО
Уныние охватило европолитиков из-за решения Венгрии по Украине
Запретивший вести переговоры с РФ Зеленский сделал неожиданное заявление
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.