Десятки российских Су-57 могут отправиться в Индию Индия может закупить у России 40 истребителей Су-57

Индия рассматривает возможность приобретения до 40 российских истребителей пятого поколения Су-57 для усиления боевых возможностей своих ВВС, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники. Закупка обсуждается на фоне растущих региональных вызовов в сфере безопасности как мера по укреплению авиационного парка страны.

В конце января на полях авиасалона Wings India глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха заявил, что Москва и Нью-Дели находятся на глубокой технической стадии переговоров. Стороны обсуждают не только поставки, но и возможное производство Су-57 в Индии на мощностях, которые сейчас задействованы под выпуск Су-30.

Су-57 — единственный в мире истребитель пятого поколения, доказавший эффективность в реальных боевых условиях против западных систем ПВО. Самолет отличается малой заметностью для радаров и способен применять широкую номенклатуру высокоточных средств поражения.

Ранее американский журнал Military Watch Magazine предположил, что поставки российских истребителей Су-57 на Ближний Восток способны кардинально изменить региональный баланс сил. По мнению обозревателей, появление самолетов пятого поколения у новых заказчиков нарушит нынешнюю монополию Израиля и Алжира. Кроме того, аналитики усомнились в способности израильских F-35 вести затяжные боевые действия высокой интенсивности.