«Обесточить целый город»: в Иране раскрыли цель ударов США по Тегерану В МИД Ирана заявили, что США хотели обесточить Тегеран

США и Израиль нанесли в понедельник удары по электрическим подстанциям Тегерана, чтобы полностью обесточить город, заявил в Х представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Он добавил, что иранским специалистам, несмотря ни на что, удалось восстановить электроснабжение менее чем за два часа.

Целью этих атак стали электрические подстанции — те самые, которые, если выйдут из эксплуатации, могут обесточить целый город, — написал он.

Ранее сегодня, 16 марта, Багаи заявил, что Иран отвергает возможность перемирия с Израилем и США, считая такое прекращение огня лишь временной передышкой для противника перед новым витком конфликта. Он подчеркнул, что Тегеран не был инициатором нынешнего противостояния, а иранское общество не допустит повторных агрессивных действий в свой адрес.

До этого портал Axios сообщил, что лидеры стран G7 обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой скорее завершить операцию против Ирана. Они выразили обеспокоенность из-за ситуации в мировой экономике и указали на необходимость обеспечения безопасности Ормузского пролива.