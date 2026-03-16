Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 20:43

«Обесточить целый город»: в Иране раскрыли цель ударов США по Тегерану

В МИД Ирана заявили, что США хотели обесточить Тегеран

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

США и Израиль нанесли в понедельник удары по электрическим подстанциям Тегерана, чтобы полностью обесточить город, заявил в Х представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Он добавил, что иранским специалистам, несмотря ни на что, удалось восстановить электроснабжение менее чем за два часа.

Сегодня небо над Тегераном вновь содрогнулось от звуков взрывов, устроенных сторонниками Эпштейна. Целью этих атак стали электрические подстанции — те самые, которые, если выйдут из эксплуатации, могут обесточить целый город, — написал он.

Ранее сегодня, 16 марта, Багаи заявил, что Иран отвергает возможность перемирия с Израилем и США, считая такое прекращение огня лишь временной передышкой для противника перед новым витком конфликта. Он подчеркнул, что Тегеран не был инициатором нынешнего противостояния, а иранское общество не допустит повторных агрессивных действий в свой адрес.

До этого портал Axios сообщил, что лидеры стран G7 обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой скорее завершить операцию против Ирана. Они выразили обеспокоенность из-за ситуации в мировой экономике и указали на необходимость обеспечения безопасности Ормузского пролива.

Ближний Восток
Иран
США
Израиль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.