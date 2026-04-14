14 апреля 2026 в 10:31

Китайский танкер бросил вызов блокаде США в Ормузском проливе

CNN: китайский танкер под санкциями США прошел через Ормузский пролив

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Танкер Rich Starry, который находится под санкциями США и принадлежит китайской компании, прошел через Ормузский пролив, несмотря на морскую блокаду Ирана американскими силами, сообщает CNN со ссылкой на данные сервиса Marine Traffic. Судно преодолело пролив утром 14 апреля.

Отмечается, что вечером 13 апреля танкер уже пытался выйти из Персидского залива, но развернулся у острова Кешм. Rich Starry перевозит метанол, а конечным пунктом назначения значится Китай.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «огромное количество» пустых танкеров направляются к берегам страны, чтобы загрузиться американской нефтью и газом. По его словам, речь идет о «крупнейших в мире» грузовых кораблях.

Также стало известно, что американские военные корабли впервые с начала войны пересекли Ормузский пролив. Однако вскоре Иран пригрозил уничтожить эсминец США в течение получаса, если он продолжит двигаться в сторону Ормузского пролива. По данным агентства Fars, после этого корабль сразу же остановился.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

