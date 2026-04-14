Китайский танкер бросил вызов блокаде США в Ормузском проливе CNN: китайский танкер под санкциями США прошел через Ормузский пролив

Танкер Rich Starry, который находится под санкциями США и принадлежит китайской компании, прошел через Ормузский пролив, несмотря на морскую блокаду Ирана американскими силами, сообщает CNN со ссылкой на данные сервиса Marine Traffic. Судно преодолело пролив утром 14 апреля.

Отмечается, что вечером 13 апреля танкер уже пытался выйти из Персидского залива, но развернулся у острова Кешм. Rich Starry перевозит метанол, а конечным пунктом назначения значится Китай.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «огромное количество» пустых танкеров направляются к берегам страны, чтобы загрузиться американской нефтью и газом. По его словам, речь идет о «крупнейших в мире» грузовых кораблях.

Также стало известно, что американские военные корабли впервые с начала войны пересекли Ормузский пролив. Однако вскоре Иран пригрозил уничтожить эсминец США в течение получаса, если он продолжит двигаться в сторону Ормузского пролива. По данным агентства Fars, после этого корабль сразу же остановился.