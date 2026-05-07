До 28 увеличилось число сбитых при подлете к Москве БПЛА

Системой противовоздушной обороны уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата при подлете к Москве, заявил в своем канале в МАКС мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Таким образом, начиная с ночи 7 мая, число подбитых БПЛА в регионе увеличилось до 28.

Ранее Собянин уже сообщал, что силы противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, направлявшихся в сторону столицы. Тогда же мэр добавил, что на месте работают сотрудники экстренных служб.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате новых атак украинских дронов пострадали четыре человека. Удары пришлись по селу Черемошному и городу Шебекино. В селе Черемошном беспилотник атаковал легковой автомобиль, уточнил глава региона. Оба находившихся внутри мужчины получили минно-взрывные травмы.