День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 10:43

До 28 увеличилось число сбитых при подлете к Москве БПЛА

Собянин: средства ПВО сбили еще четыре БПЛА при подлете к Москве

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Системой противовоздушной обороны уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата при подлете к Москве, заявил в своем канале в МАКС мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Таким образом, начиная с ночи 7 мая, число подбитых БПЛА в регионе увеличилось до 28.

Четыре БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — проинформировал градоначальник.

Ранее Собянин уже сообщал, что силы противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, направлявшихся в сторону столицы. Тогда же мэр добавил, что на месте работают сотрудники экстренных служб.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате новых атак украинских дронов пострадали четыре человека. Удары пришлись по селу Черемошному и городу Шебекино. В селе Черемошном беспилотник атаковал легковой автомобиль, уточнил глава региона. Оба находившихся внутри мужчины получили минно-взрывные травмы.

Москва
Сергей Собянин
ПВО
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии задержали главаря банды, взявшей в заложники нескольких россиян
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире
Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте
«Мы не являемся союзником России»: Пашинян встал на сторону Украины
Стало известно, откуда запускали упавшие в Латвии дроны
ВСУ попытались атаковать Петербург с территории Латвии
«Правильно сделали»: Масалитин о возможном пенальти в матче «Бавария» — ПСЖ
«Настоящий подарок»: Захарова объяснила суть визита Зеленского в Армению
«Не знаю, что со мной произошло»: пенсионер шлепнул сотрудницу ПВЗ по попе
Военэксперт раскрыл, почему Зеленский захотел легализовать ЧВК на Украине
Захарова задала Армении неудобный вопрос после угроз Зеленского в Ереване
Названа ключевая ошибка «Авангарда» в серии с «Локомотивом»
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.