ПВО сбила еще три дрона ВСУ, летевших в сторону Москвы

ПВО сбила еще три дрона ВСУ, летевших в сторону Москвы

Силы ПВО сбили три дрона ВСУ, которые летели в сторону Москвы, написал в Telegram-канале глава города Сергей Собянин. По его словам, на месте сейчас работают сотрудники экстренных служб.

ПВО Минобороны сбила три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказывал еще о пяти сбитых над городом вражеских БПЛА. Информации о пострадавших не приводилось. На тот момент общее число дронов, сбитых в городе с начала суток, достигло 16.

До этого стало известно, что средства ПВО в ночь на 7 мая уничтожили почти 350 дронов ВСУ в небе над Россией. Атаке с воздуха подвергся 21 регион страны, в том числе Краснодарский край, Адыгея, Калмыкия, Крым, Белгородская, Брянская и Волгоградская области.

Также стало известно, что средства ПВО за ночь уничтожили 14 беспилотников ВСУ над территорией Тульской области. Как уточнил глава региона Дмитрий Миляев, обошлось без жертв, пострадавших и разрушений на земле.