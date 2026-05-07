07 мая 2026 в 09:32

Собянин рассказал об атаке ВСУ на Москву

Собянин: ПВО сбила еще три беспилотника на подлете к Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Система ПВО уничтожила еще три беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил в МАКСе мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Сбиты три БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее мэр столицы сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву. С учетом трех новых БПЛА, общее число дронов, сбитых в городе с начала суток, достигло 16.

До этого стало известно, что средства ПВО в ночь на 7 мая уничтожили почти 350 дронов ВСУ в небе над Россией. Атаке с воздуха подвергся 21 регион страны, в том числе Краснодарский край, Адыгея, Калмыкия, Крым, Белгородская, Брянская и Волгоградская области.

Также стало известно, что средства ПВО за ночь уничтожили 14 беспилотников ВСУ над территорией Тульской области. Как уточнил глава региона Дмитрий Миляев, обошлось без жертв, пострадавших и разрушений на земле. В регионе по-прежнему сохраняется опасность атаки БПЛА.

