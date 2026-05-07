ПВО сбила еще два летевших на Москву беспилотника

ПВО сбила еще два летевших на Москву беспилотника

Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву, заявил в своем канале в мессенджере МАКС мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, общее число дронов, сбитых в городе с начала суток, достигло 13.

Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — уточнил Собянин.

Ранее сообщалось, что аэропорт Домодедово утром 7 мая временно перестал обслуживать авиарейсы. Ограничения начали действовать около 08:06 по московскому времени. Кроме того, самолеты на данный момент не принимает и не выпускает аэропорт Внуково.

До этого стало известно, что средства ПВО в ночь на 7 мая уничтожили почти 350 дронов ВСУ в небе над Россией. Атаке с воздуха подвергся 21 регион страны, в том числе Краснодарский край, Адыгея, Калмыкия, Крым, Белгородская, Брянская и Волгоградская области.