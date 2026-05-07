Еще один аэропорт Москвы перестал обслуживать авиарейсы Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Домодедово

Аэропорт Домодедово утром 7 мая временно перестал обслуживать авиарейсы, заявил в своем канале в МАКСе официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, ограничения начали действовать около 08:06 по московскому времени.

Аэропорт Домодедово: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили еще три украинских беспилотника, летевших на Москву. Как уточнил мэр столицы Сергей Собянин, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Общее число дронов, сбитых в столице с начала суток, достигло 11.

До этого Росавиация проинформировала о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту Внуково. Пассажирам порекомендовали уточнять статус рейсов в авиакомпаниях, поскольку расписание может быть существенно изменено.