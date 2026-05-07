07 мая 2026 в 07:23

Собянин сообщил о сбитии еще трех летевших на Москву БПЛА

Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press
Средства противовоздушной обороны России сбили три беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву, заявил в своем канале в МАКС мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Сбиты три БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — проинформировал градоначальник.

Также сегодня, 7 мая, Собянин уже сообщал, что средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских БПЛА, которые направлялись в сторону столицы. О возможных пострадавших и разрушениях мэр не упомянул.

Также в ночь на 7 мая во Ржеве Тверской области силы ПВО отразили атаку украинских дронов. В результате падения обломков повреждения получили три пятиэтажных жилых дома. Пострадавших нет. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий.

Помимо этого, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в соцсетях, что силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Пензу. Информации о разрушениях и возможных пострадавших он не озвучил.

