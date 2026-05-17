День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 04:02

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников ВСУ кратно увеличилось

Собинин: российская ПВО уничтожила еще 13 летевших в сторону Москвы БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Дежурные силы российской ПВО перехватили и уничтожили еще 13 беспилотников на подлете к столице РФ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем накале в МАКС. Специалисты экстренных служб проводят все необходимые работы на местах падения обломков, добавил он.

Силами ПВО Минобороны уничтожены тринадцать БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также в авиагавани в подмосковном Раменском, сообщила пресс-служба Росавиации. В ведомстве отметили, что это необходимо для безопасности полетов.

До этого российские средства противовоздушной обороны за два часа, с 20:00 до 22:00 мск, перехватили и сбили 67 беспилотников ВСУ над регионами страны. По данным ведомства, все БПЛА были самолетного типа.

Кроме того, в ДНР в результате атак ВСУ погиб подросток 2010 года рождения, сообщил глава региона Денис Пушилин. Еще 10 мирных жителей, включая ребенка, получили ранения различной степени тяжести.

Москва
Собянин
Сергей Собянин
ПВО
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москва отбила одну из крупнейших атак беспилотников за сутки
Евровидение-2026: кто победил, кто отказался, протесты, участие России
На Западе выяснили, кто продвигает конфликты против РФ
Трое полицейских получили травмы при крушении самолета в Техасе
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников ВСУ кратно увеличилось
ВОЗ объявила международную ЧС из-за вспышки Эболы в Конго и Уганде
Граждане Украины массово просят убежища в РФ
Стало известно, какой сюрприз с погодой ждет москвичей на следующей неделе
Стало известно, сколько в России пенсионеров
«Политический шторм»: в Британии заявили о хаосе в стране из-за Стармера
В Минобрнауки объяснили, какие достижения помогут поступить в вуз
Еще девять вражеских целей сбили над Москвой
Россиянам раскрыли, как изменился размер социальных пенсий за 10 лет
Индекс пиццы резко подскочил возле Пентагона после слов Трампа
Сразу четыре аэропорта Москвы и Подмосковья ввели ограничения на полеты
Атака ВСУ на Севастополь ночью 17 мая: разрушения, что известно
«Затишье перед бурей»: Трамп сделал тревожный намек по Ирану
США и Китай начали присматриваться к проливу, который кормит полмира
В Ленинградской области объявлена угроза атаки БПЛА
Взрывы прогремели на территории Днепропетровска
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.