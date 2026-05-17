Число сбитых на подлете к Москве беспилотников ВСУ кратно увеличилось

Дежурные силы российской ПВО перехватили и уничтожили еще 13 беспилотников на подлете к столице РФ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб проводят все необходимые работы на местах падения обломков, добавил он.

Силами ПВО Минобороны уничтожены тринадцать БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также в авиагавани в подмосковном Раменском, сообщила пресс-служба Росавиации. В ведомстве отметили, что это необходимо для безопасности полетов.

До этого российские средства противовоздушной обороны за два часа, с 20:00 до 22:00 мск, перехватили и сбили 67 беспилотников ВСУ над регионами страны. По данным ведомства, все БПЛА были самолетного типа.

Кроме того, в ДНР в результате атак ВСУ погиб подросток 2010 года рождения, сообщил глава региона Денис Пушилин. Еще 10 мирных жителей, включая ребенка, получили ранения различной степени тяжести.