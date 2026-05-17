17 мая 2026 в 02:58

Сразу четыре аэропорта Москвы и Подмосковья ввели ограничения на полеты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также авиагавнь в подмосковном Раменском, сообщила пресс-служба Росавиации. В ведомстве отметили, что это необходимо для безопасности полетов.

Аэропорты Внуково, Домодедово, Раменское. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика ввели временный запрет на полеты. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, ограничения на прием и выпуск самолетов нужны для обеспечения безопасности.

До этого в Минобороны России сообщали, что силы ПВО за два часа ликвидировали и перехватили 67 беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваторией Черного моря.

