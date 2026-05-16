16 мая 2026 в 08:54

Крупнейшие аэропорты на юге России перестали принимать самолеты

Росавиация: в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика ограничили полеты

В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика ввели временный запрет на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, ограничения на прием и выпуск самолетов нужны для обеспечения безопасности.

Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский). <…> Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщали, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 138 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областей. Беспилотники также были уничтожены в небе над над Краснодарским края, Крымом и Московским регионом, акваториями Азовского и Черного морей.

До этого сообщалось, что международный московский аэропорт Домодедово временно ограничил работу. Воздушная гавань начала принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Позже Росавиация ввела ограничения во Внуково на все перелеты. В ведомстве отметили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

